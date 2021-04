LE FOTO. Finti poliziotti bussano alla porta. Anziano immobilizzato e rapinato in casa

CALVI RISORTA –(g.v.)Si presentano come poliziotti ed entrano in casa per rapinare gli anziani. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio a Calvi Risorta. Vittima un anziano artigiano del posto N.F.

Dalle prime informazioni sembra che l’uomo abbia aperto la porta a degli sconosciuti che si sono qualificati come poliziotti.

Riusciti ad entrare in casa e immobilizzato l’uomo, i malviventi hanno rubato denaro e oggetti preziosi mettendo completamente a soqquadro tutte le stanze dell’appartamento.

Sul posto i carabinieri per un primo sopralluogo. Indagini in corso per rintracciare i responsabili.