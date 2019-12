MARCIANISE – Un finto avvocato è riuscito ad ingannare sabato scorso, una donna residente nel rione San Giuliano e si è fatto consegnare un anticipo, altrimenti un assegno da quasi 4mila euro non sarebbe stato riscosso. L’uomo si è presentato come legale del figlio, incaricato di raccogliere un anticipo in contanti. Dopo una finta telefonata, la donna è caduta nel tranello. Il fatto è stato denunciato alle forze dell’ordine.