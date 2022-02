PIETRAVAIRANO– Finto postino truffa coppia di coniugi. Malviventi in azione a Pietravairano dove un finto postino si è recato a casa di una coppia di anziani coniugi, dopo averli contattati telefonicamente con la tecnica del parente da aiutare, facendosi consegnare mille euro in contanti e le fedi nunziali. Indagini in corso da parte dei carabinieri.