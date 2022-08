Finto tamponamento per truffare automobilisti: ECCO DOVE

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) Banda della Rover tenta il colpo a danno di un automobilista. L’altra sera lungo la Nola Villa Literno, la famigerata banda della Rover ha tentato di rapinare un uomo di Orta di Atella, mentre transitava, lo hanno costeggiato per rapinarlo, fortunatamente la vittima è riuscita ad evitare il peggio. In particolar dei banditi, ben 4 probabilmente di origine straniera e, con il viso travisato con la mascherina, hanno finto un tamponamento per indurre la vittima designata a scendere dall’auto, ma l’uomo non ci è cascato e si è sottratto dalla rapina.