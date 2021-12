MACERATA CAMPANIA (Lidia e Christian de Angelis) – Fissati i funerali del 42enne Gennaro D’Angelo, trovato morto in casa. Una terribile scoperta, il corpo senza vita di Gennaro, Genny per gli amici, nel suo appartamento di via Mazzini a Macerata Campania.

L’uomo era un ex macellaio, originario di Afragola, molto conosciuto e apprezzato nel comune casertano. L’uomo, che non dava notizie di sé da qualche giorno ha destato la preoccupazione di amici e familiari, che una volta entrati in casa hanno trovato l’uomo riverso in terra senza vita.

Inutili i soccorsi. Il medico legale ha stabilito che il decesso è sopraggiunto per cause naturali, quindi il corpo è stato restituito alla famiglia per i funerali, che si celebreranno domani alle 11:30 presso la Chiesa San Martino Vescovo a Macerata Campania. D’Angelo lascia il padre Gaetano, la madre Luisa, le sorelle Antonella, Giovanna e Silvana nel dolore, oltre i tanti amici e conoscenti.