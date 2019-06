Fissati i funerali di Antonio trovato morto nella sua auto

SANT’ARPINO (CdA e LdA)– Domani si svolgeranno i funerali di Antonio Marino, il 50enne trovato morto in via Pirandello, nella sua Ford Fiesta con un colpo di pistola, a Sant’Arpino.

Marino conosciuto e stimato in paese, era devoto e credente, infatti faceva parte della storica associazione dei Fujenti Atellani di Sant’Arpino, come si vede nella foto che pubblichiamo.



Non si conoscono ancora le ragione che hanno spinto il 50enne a compiere il drastico gesto. Pare, però, che soffrisse da diverso tempo di una forte depressione.Gli inquirenti continuano ad indagare e pare che oggi verrà effettuata l’autopsia anche se la pista più acclarata è quella del suicidio.Questo il messaggio dei suoi amici dell Associazione: “Si stringe al Dolore che ha Colpito la Famiglia Marino per la Perdita del Caro Antonio.Ciao Antonio che la Madonna Dell’arco ti accolga sotto al suo manto!”