Fiumi di droga spacciata per il clan. Quasi un secolo e mezzo di carcere. I NOMI E LE CONDANNE

MARCIANISE – (t.p.) Fiumi di droga per il clan Belforte-Piccolo per diverse piazze di spaccio. Pochi minuti fa, il verdetto del gup Imparato del tribunale di Napoli.

Ecco le condanne: 19 anni per Aniello Bruno di Marcianise, 10 anni e sei mesi per Filippo Lasco di Marcianise, 19 anni per Primo Letizia, 20 anni per Giovanni Pontillo, 9 anni e sei mesi per Gregorio Raucci, 20 anni per Pasquale Regino, 10 e 6 mesi anni per Fabio Romano, 9 anni e 4 mesi per Raffaele Tartaglione, 9 anni e 4 mesi per Marco Viciglione, 11 anni per Nicola Viciglione, tutti di Marcianise.

Nel collegio difensivo gli avvocati: Angelo Raucci, Franco Liguori, Federico Simoncelli, Giuseppe Foglia.

Queste le richieste del pm Landolfi relativamente agli altri imputati, di cui avremo notizie nelle prossime ore, perchè nel corso del verdetto, è andata via la corrente elettrica: 2 anni per Salvatore Allegretta, di Marcianise, 20 anni perAmedeo Belviso, 12 anni per Andrea Bizzarro di Marcianise, 6 anni per Pasquale Buttone, 10 anni per Antonio Di Fuccia di Marcianise, 12 anni Generoso Di Sivo di Marcianise, 6 anni per Imane Kalf, 14 anni per Giglio Onelio Francini di Napoli, 8 anni per Giuseppe Grillo di Secondigliano 12 anni per Alessandro Mandarino, 14 anni per Antonio Marasco, 14 anni per Andrea Nocera, 12 anni per Francesco Persico, 12 anni per Francesco Piccirillo.