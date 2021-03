TEANO – Continuano a salire i contagi da coronavirus a Teano. 7 i positivi rilevati nelle ultime ore, che fanno salire a 114 il totale delle persone “toccare” dal covid in paese. Il 10% dei positivi sarebbe legato ad un focolaio scoppiato dopo una festa in famiglia, dalla quale sarebbero emersi 10 contagiati, tra i quali un 20enne attualmente ricoverato in condizioni giudicate serie dai medici.