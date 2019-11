FOLLIA A MONDRAGONE. Prima la maxi rissa poi la fuga con sparatoria. ECCO COS’E’ SUCCESSO SULLA DOMIZIANA

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Si tratterebbe di una rissa in strada la causa scatenante del grave episodio accaduto ieri sera intorno alle 19.15, nei pressi del “Gioia caffè”.

Siamo in via Domiziana, qui residenti, clienti del bar e passanti sono stati richiamati dalle urla provenienti in strada da un gruppo di uomini italiani, coinvolti in una furibonda rissa a suon di spranga, consumatasi nel giro di pochi minuti. Subito dopo, la fuga del gruppo in direzioni diverse e a seguire la corsa in scooter di due ragazzi, che hanno esploso in aria diversi colpi di fucile tra il fuggi fuggi generale dei presenti, per dirigersi successivamente verso l’incrocio tra Viale Margherita e via Domiziana, dove è stato sparato in aria un ultimo colpo di fucile, per poi dileguarsi. Attimi di paura e smarrimento tra quanti hanno assistito ad una scena da Far West che ha lasciato increduli anche gli automobilisti di passaggio.