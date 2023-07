Follia fuori al bar: alla guida della sua auto investe il rivale, arrestato

Ristretto ai domiciliari

GRAZZANISE – Ci sarebbero futili motivi alla base del folle gesto compiuto, durante la decorsa notte in Grazzanise, da un 33enne di Santa Maria Capua Vetere.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere e personale della locale Stazione sono intervenuti nei pressi di un bar della zona dove, poco prima, il 33enne, a bordo di un’autovettura Renault Clio, aveva deliberatamente investito un 34enne di Grazzanise, scaraventandolo contro un palo in metallo ivi presente per poi provare, senza riuscirci, a investirlo nuovamente con una manovra in retromarcia, prima di darsi alla fuga.

Nella circostanza, durante la fuga colpiva dei tavolini e sedie posizionato all’esterno del bar così mettendo a repentaglio l’incolumità dei presenti.

I militari intervenuti, attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza della zona e l’escussione di testimoni, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo che è stato rintracciato presso il proprio domicilio e tratto in arresto per lesioni personali, omissione di soccorso e danneggiamento. Nelle adiacenze della sua abitazione è stata rinvenuta e posta sotto sequestro la Renault Clio in suo uso che ha riportato danni compatibili con quanto accaduto. L’arrestato, questa mattina, giudicato per direttissima, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

La persona investita ha subito lesioni giudicate guaribili in gg 30 s.c.