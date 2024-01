FOLLIA PER 20 EURO. Il papà non gli dà altri soldi, lui lo minaccia di morte e gli lancia contro un cancelletto: ARRESTATO

CASAPULLA – I militari della stazione di San Prisco hanno tratto in arresto un 45enne di Casapulla per estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’aggressione, l’ennesima, sarebbe scaturita a seguito del rifiuto dei genitori di consegnare al figlio ulteriori 20 euro rispetto a quanto già elargitogli nella stessa giornata.

Nella circostanza il 45enne avrebbe prima minacciato di morte i genitori e poi sradicato un cancelletto in ferro lanciandolo all’indirizzo del padre colpendo, per fortuna, solo il muro dell’abitazione.

Poi ha addirittura seguito il padre fin dentro la caserma dei carabinieri, ove l’anziano si era recato per proprio per denunciare il figlio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, gli anziani genitori nel corso del tempo, 10 anni circa, sono stati più volte costretti, dietro minacce, a consegnare denaro – fino a 100 euro al giorno – al figlio; il quale in più di una circostanza, ha anche usato violenza nei loro confronti. Il 45enne è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.