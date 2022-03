FONDI PNRR SCUOLE. Errori, strafalcioni e omissioni: che vergogna! Bocciati i progetti del Comune di Caserta e della Provincia. Ecco gli istituti che non avranno neanche un soldo…

LEGGI L’ALLEGATO PUBBLICATO SUL BURC CAMPANIA DEL 24 FEBBRAIO. A bocca asciutta le scuole medie Giannone, Dante Alighieri, la primaria di Casolla, l’elementare De Amicis, il convitto Giordano Bruno di Maddaloni e….

CASERTA (rita sparago) E’ incredibile il numero di errori, strafalcioni ed omissioni che i Comuni di Terra di Lavoro e la Provincia di Caserta hanno commesso nel produrre gli atti necessari ad accedere ai fondi del Pnrr nell’ambito del Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica della Regione Campania da finanziare, appunto, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Basta guardare il pdf che abbiamo allegato in fondo a questo articolo per capire che funzionari, dirigenti e amministratori casertani non sono in grado di svolgere il lavoro per cui vengono lautamente pagati. Nel Burc della Regione Campania del 24 febbraio scorso, infatti, oltre ad essere riportati gli elenchi dei progetti ammessi, è allegato il pdf dei progetti non finanziabili e la motivazione per cui questi sono stati bocciati. Noi oggi non li elenchiamo tutti, ma ci limitiamo a scrivere dei progetti non finanziabili presentati dal Comune di Caserta guidato da Carlo Marino e della Provincia di Caserta, presieduta da Giorgio Magliocca. Nell’allegato che vi invitiamo a leggere, troverete, invece, anche i progetti bocciati di altri Comuni (Aversa, Capua, Pignataro Maggiore, Marcianise, Mondragone, Sessa Aurunca, Cesa solo per citarne alcuni).

Venendo al Comune di Caserta, come riscontrerete nell’allegato G in calce all’articolo, tra i progetti ritenuti non finanziabili ritroviamo quello per la scuola media Dante Alighieri (Riqualificazione architettonica, miglioramento sismico ed efficientamento energetico della Scuola media “Dante Alighieri” CUP: D22C22000350007); tipologia di intervento: adeguamento/miglioramento sismico e efficientamento energetico; importo di finanziamento richiesto 8.750.000 euro. Motivazione della non finanziabilità: Art. 6 co. 2 – art. 4 co. 5 lettera L (superati massimali di costo. Manca dichiarazione dirigente scolastico).

Bocciato anche il progetto per la scuola Scuola media Giannone. Titolo dell’intervento “Recupero Architettonico, Impiantistico e Statico del Corpo Ottocentesco della Scuola Media P. Giannone (Corpo B) – CUP D23D22000460007; tipologia di intervento Demolizione e ricostruzione, Adeguamento/miglioramento sismico e efficientamento energetico; finanziamento richiesto 6.158.902,25 €. Motivazione del non finanziamento Art. 4 co. 5 lettera L (manca verifica della delibera).

Scuola primaria Casolla. Titolo dell’intervento “Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola primaria Casolla). Tipologia di intervento: “Demolizione e ricostruzione”. Finanziamento richiesto: 2.990.000,00 €. Motivazione del non finanziamento: Art. 4 co. 5 lettera L (manca atto di approvazione del progetto).

Scuola elementare De Amicis. Titolo dell’intervento “Lavori di adeguamento sismico, riqualificazione ed efficientamento energetico CUP: D21B22000930007”. Tipologia di intervento: adeguamento/miglioramento sismico e efficientamento energetico. Finanziamento richiesto: 4.831.020,00 €. Motivazione non finanziabilità: Art. 4 co. 5 lettera L (manca verifica della delibera).

Questi, dunque, i 4 progetti bocciati presentati dal Comune di Caserta per un ammontare complessivo di 22.729.922 euro.

Veniamo, ora, ai 6 progetti non finanziabili presentati dalla Provincia di Caserta.

Convitto Giordano Bruno di Maddaloni. Proposta di intervento: Adeguamento/miglioramento sismico dell’edificio sede del Convitto Nazionale Statale G. Bruno sito Via S. Francesco D’Assisi n. 119, 81024 Maddaloni (CE). Finanziamento richiesto 15.650.940,80 €. Motivazioni non finanziabilità: Art. 4 co. 5 lettera L (non conforme: valutazione sicurezza e planimetria. Manca certificato di destinazione urbanistica).

Itc “L. Da Vinci” di S. Maria Capua Vetere. Titolo del progetto: Adeguamento/Miglioramento sismico dell’istituto scolastico denominato ITC “L. Da Vinci” di S. MARIA C.V. (CE). Finanziamento richiesto: 8.410.192,00 €. Motivazioni non finanziabilità: Art. 4 co. 5 lettera B (progetti destinati unicamente a palestre, mense o scuola dell’infanzia).

Itc “Terra di Lavoro” di Caserta. Titolo del progetto: “Messa in sicurezza e Adeguamento sismico della scuola I.T.C. “TERRA DI LAVORO” in Caserta. Finanziamento richiesto: 4.624.141,60 €. Motivazioni non finanziabilità: Art. 4 co. 5 lettera L (manca valutazione di sicurezza, manca validazione).

Ipsart “Terra di Lavoro” di Teano. Titolo del progetto: “Sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione della scuola I.P.S.A.R.T in TEANO”. Finanziamento richiesto: 6.260.376,32 €. Motivazioni non finanziabilità: Art. 4 co. 5 lettera L (manca certificato di destinazione urbanistica e valutazione di sicurezza).

Isiss “Taddeo” di Sessa Aurunca. Titolo del progetto: “Sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione della scuola I.S.I.S.S. “Taddeo” in SESSA AURUNCA”. Finanziamento richiesto: 7.327.485,92 €. Motivazioni non finanziabilità: Art. 4 co. 5 lettera L (manca: dichiarazione di destinazione urbanistica, valutazione di sicurezza, allegato 2 relativo ad altro progetto).

Isiss “Ferraris Buccini” in Marcianise. Titolo del progetto: “Messa in sicurezza e Riqualificazione della scuola I.S.I.S.S. “FERRARIS BUCCINI” in Marcianise”. Finanziamento richiesto: 5.620.110,56 €. Motivazioni non finanziabilità: Art. 4 co. 5 lettera L e lettera E (manca certificato di destinazione urbanistica e verifica sismica).

Questi sei progetti della Privincia, bocciati, ammontavano ad un finanziamento totale di 47.893.244 euro.

CLIKKA QUI SOTTO PER LEGGERE TUTTI I PROGETTI BOCCIATI

Allegato_198211 (2)