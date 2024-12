Formaggi e salumi avariati in vendita nel negozio: CARABINIERI SEQUESTRANO TUTTO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato a piede libero per la detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione

MARCIANISE – Un controllo congiunto dei Carabinieri Forestali di Marcianise e del personale dell’A.S.L. di Caserta ha portato alla scoperta di gravi irregolarità in un piccolo market di generi alimentari nel comune di Marcianise. Durante il sopralluogo, sono stati trovati diversi prodotti alimentari, tra cui formaggi e insaccati, in condizioni di conservazione estremamente precarie e pronti per essere messi in vendita.

A seguito della verifica, gli alimenti deteriorati sono stati sequestrati giudiziariamente e il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato a piede libero per la detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, pronte per la vendita al pubblico.

Inoltre, durante lo stesso controllo, sono stati rinvenuti circa 40 kg di mozzarella a pasta filata venduta sfusa e priva delle necessarie indicazioni obbligatorie in etichetta. La mozzarella è stata sottoposta a sequestro amministrativo, e al titolare dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa di 10.000 euro per la violazione delle normative in materia di etichettatura e sicurezza alimentare.