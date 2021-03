Fortuna muore nella notte dopo un malore improvviso. Lascia tre figlie

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Malore porta via una madre. Questa notte Fortuna Liotto, 56 anni, cantante appassionata e madre di 3 figlie, Giovanna, Amalia e Fabiola, compagna di Paolo Della Volpe ha avuto un malore improvviso, nonostante i soccorsi per la donna non vi è stato nulla da fare. Abitava a Trentola ma era di Aversa. I funerali della 56enne molto amata e conosciuta nelle due comunità si terranno domani alle 11 presso l’Abbazia S. Lorenzo ad Aversa.

Appena appresa la notizia centinaia i messaggi di addio e cordoglio: “Sorridente allegra e molto socievole una vera amica per me è per la mia famiglia Liotto Fortunata che dolore non ci posso credere riposa in pace amica nostra“; “La morte così improvvisa di una persona tanto buona e onesta mi ha arrecato una forte sofferenza. In questo giorno di lutto mi unisco al dolore dei familiari riposa in pace amica mia che il signore abbia misericordia di te, buon viaggio“