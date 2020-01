SESSA AURUNCA / MINTURNO (d.l.) -I carabinieri del nucleo operativo di Sessa Aurunca, guidati dal Tenente Russo, hanno, nella serata di ieri, tratto in arresto un 28enne di Minturno (Latina) dopo che questi non si è fermato all’alt di una pattuglia impegnata nell’ordinario servizio di posto di blocco. Da li è partito un rocambolesco inseguimento lungo la Domiziana, che si è protratto per pochi km. L’uomo, Luca Caltagirone, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.