FORZA SILVERIO, 3 anni e un trapianto di fegato da affrontare. Un tumore da quando aveva 5 mesi: “Preghiamo per lui”

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Gara di solidarietà per un bimbo di 3 anni, Silverio S., affetto da una grave patologia: “Pregate per lui”.

Dopo circa tre anni di speranza torna l’incubo per il piccolo Silverio, che dovrà essere sottoposto ad un delicato trapianto di fegato presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Tutti in ansia pregano per il piccolo angioletto.

Di Silverio ci occupammo 3 anni fa, quando il bimbo aveva solo 5 mesi e lottava contro una grave patologia, un epatoblastoma, ovvero il tumore del fegato più comune nell’infanzia, anche se resta una neoplasia rara e rappresenta circa l’1% di tutti i tumori che colpiscono i bambini.

Oggi di nuovo si prega per il piccolo che affronta una ennesima sfida per la sua vita, dopo tre anni. A renderlo noto lo zio del piccolo, che chiede a tutti una preghiera per il nipote, e scrive:

“FORZA ANCORA PICCOLO SILVERIO: Dopo circa 3 anni è ritornato l’incubo….Forza Silverio questo trapianto”del fegato”sarà duro per te e anche per noi,ma le nostre preghiere e la bravura dei medici del Bambino Gesù, sconfiggeranno definitivamente questa brutta malattia.Forza piccolino Ti vogliamo bene!” Da ore è partita una nuova gara di solidarietà per un bimbo di 3 anni Silverio, affetto da una grave patologia, i familiari hanno chiesto una preghiera per il piccolo. Il piccolo Silverio è un bambino gricignanese che sta combattendo la sua battaglia per la vita; gli è stato infatti diagnosticato un epatoblastoma, a soli 5 mesi si trova in condizioni grave presso la rianimazione dell’ospedale Santobono. Questo tumore insorge nei bambini quando hanno meno di 3 anni, l’età media della diagnosi è fra i 18-24 mesi. E’ un cancro che colpisce i piccoli in età precoce per via della sua natura embrionale: è infatti spesso associato ad alterazioni congenite come la sindrome di Beckitt-Widemann o il tumore di Wilms. L’epatoblastoma è asintomatico. Si presenta con una massa nell’addome dei neonati. Spie della malattia sono la perdita di peso, l’anoressia, il colorito pallido, i dolori addominali, ma si presentano in una fase più avanzata.

Tantissimi i messaggi di preghiera per il piccolo, che stanno giungendo dai cittadini di diversi paesi dell’agro.