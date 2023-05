FOTO E VIDEO. IL NAPOLI E’ CAMPIONE D’ITALIA. Festa scudetto nelle strade di Caserta

Fuochi d’artificio, gente in strada, bandiere ovunque: Terra di Lavoro celebra il terzo scudetto degli Azzurri.

CASERTA – Giubilo, fuochi d’artificio, gente in strada, clacson a tutto spiano. Anche Caserta sta in questi minuti festeggiando il terzo scudetto del Napoli. Con il pareggio a Udine la squadra di Spalletti riporta a Napoli lo scudetto dopo 33 anni. Nei video i festeggiameni nel centro di Caserta, via Unità Italiana, piazza Dante e corso Trieste.

A Napoli, tra i fumogeni e i fuochi d’artificio, è iniziata la festa per la conquista matematica del terzo scudetto della squadra azzurra. In città è esplosa la gioia: i tifosi si sono precipitati in strada per festeggiare.

Dai Quartieri Spagnoli, da largo Maradona, alle strade del centro fino al quartiere Fuorigrotta dove c’è lo stadio, la maggior parte delle persone si sta recando in piazza del Plebiscito.

Possibile che i festeggiamenti continuino per tutta la notte e non solo. Moltissimi anche i turisti in strada, tanti venuti

appositamente a Napoli per poter assistere a questa grande festa di popolo.