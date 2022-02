FOTO E VIDEO MONDRAGONE. Auto impazzita guidata da ubriachi distrugge tubature e si schianta davanti al Palazzo Ducale

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Non c’è pace per uno dei Palazzi Storici di fine 500, interessato da interminabili lavori di restauro durante i quali mesi fa è stato abbattuto un albero centenario ritenuto uno dei simboli della città. Nella notte appena trascorsa, un’auto di colore grigia che sfrecciava a folle velocità in via Duca degli Abruzzi, si è schiantata contro le recinzioni di metallo che delimitano l’area antistante Palazzo Ducale, trascinandole in strada e danneggiando impianti e tubature dell’acqua, come mostrano delle immagini che ci sono giunte oggi. Poteva finire davvero molto male per gli occupanti della vettura, sotto effetto di alcool o droghe e per qualche automobilista di passaggio. Tra l’altro la stessa auto ha causato danni anche ai Palazzi Cirio. Delinquenti da quattro soldi non ancora individuati dalle forze dell’ordine.