CASAGIOVE – Continua a creare danni il forte vento di questa giornata, lunedì. All’interno della scuola media Giovanni Pascoli, in via Venezia a Casagiove, è crollato uno degli alberi più grandi all’interno del plesso. Il forte vento ha provocato la caduta dell’eucalipto. Più rumore percepito che i danni in sé, considerato che non si registrano gravi problemi. Ovviamente, in questi giorni, la scuola è vuota.