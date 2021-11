FRATELLI D’ITALIA Gianmarco Della Paolera nominato nel Dipartimento nazionale rapporti con le forze dell’ordine e vigili del fuoco

Il dirigente di Fdi avrà il compito di raccogliere le istanze delle forze dell’ordine per creare una sinergia con il partito di Giorgia Meloni

CASERTA Gianmarco Della Paolera nominato nel Dipartimento Nazionale rapporti con le forze dell’ordine e vigili del fuoco di Fratelli d’Italia. “Ringrazio tutti gli organi del partito – afferma Della Paolera – ed in particolare il Vice Presidente dell’assemblea Nazionale Marco Cerreto per la nomina. È mia importante prerogativa – puntualizza – svolgere questo incarico di concerto con i principali rappresentati locali e regionali e nazionali del partito”.

“Il ruolo assegnatomi è per me motivo di grande orgoglio e non può che addurmi impegni di principale rilievo: in primis l’onere di prodigarmi per Un partito la cui crescita trae origine dalla coerenza e dal coraggio, ma anche da alcuni valori come il patriottismo e il rispetto per lo Stato. L’istituzione di questo dipartimento dimostra la grande attenzione che il nostro partito riserva ai temi della legalità e all’attività degli uomini e alle donne che servono lo Stato”.

Della Paolera ora avrà il compito di raccogliere tutte le necessità e le istanze messe in risalto dalle forze dell’ordine in modo da creare una sinergia tra il partito della Meloni e le forze dell’ordine.