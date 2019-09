FRIDAYS FOR FUTURE. Un fiume di studenti scende in strada a Caserta a sostegno di un mondo più ambientalista: sono oltre 3.000

CASERTA – Gli studenti tornano a far sentire la propria voce, anche a Caserta, scendendo in strada e protestando: al momento Via Roma è totalmente bloccata da un fiume di ragazzi che chiede un futuro migliore e più ambientalista.

Il grido d’allarme lanciato dalla 16enne svedese Greta Thunberg è arrivato fin qui ed ha trovato proseliti: oltre 3.000 sono infatti gli studenti che, in questo momento, stanno sfilando per le strade di Caserta. I ragazzi provengono da tutti gli istituti superiori della città.