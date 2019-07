Frode internazionale, fatture di copertura e “spoofing”. 5 arresti della Polizia

CASTEL VOLTURNO/CAPODRISE – Nella mattinata del 28 giugno 2019, al termine di un’articolata attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, la Polizia di Stato ha dato

esecuzione a un’Ordinanza di Custodia in carcere, emessa dal GIP partenopeo a carico di tre



nigeriani e un guineano, nonché alla misura cautelare dell’Obbligo Quotidiano di Presentazionealla P.G. e contestuale Obbligo di Dimora nel comune di domicilio, nei confronti di un’italiana.L’indagine è stata sviluppata attraverso un proficuo canale di cooperazione internazionale, sia trail Dipartimento di Giustizia Americano e la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, sia tra l’F.B.Idi New York, la Squadra Mobile di Caserta e il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.L’operazione di polizia, che ha visto l’impiego di numerosi investigatori nei contesti di CastelVolturno e Capodrise, è stata eseguita in contemporanea con un’imponente attività, della stessaspecie, condotta sul territorio statunitense e in altri paesi del mondo dagli agenti del FederalBureau of Investigation.Le investigazioni, infatti, forti di un costante scambio informativo con gli organi investigativi egiudiziari Americani, avviato dall’Italia, hanno permesso di portare alla luce un complesso sistemacriminale che, operando a livello intercontinentale, era dedito all’acquisizione illecita di ingentisomme di denaro attraverso bonifici bancari, realizzati fraudolentemente, ovvero l’impiego di cartedi credito ottenute alla stessa maniera. Per quanto riguarda l’Italia, i bonifici fraudolenti venivanorealizzati mediante l’invio delle somme su conti correnti di un imprenditore compiacente il quale,mediante emissione di “fatture a copertura”, ne giustificava la ricezione al fine di ritirareimmediatamente i fondi e dividerli in percentuale con i correi.Quanto alle carte di credito ottenute illecitamente, il sistema era molto più complesso:l’organizzazione, infatti, si avvaleva di una rete di sodali diffusa tra diversi paesi del mondo, tra cuigli Stati Uniti e il Canada. Il collettore di tale network criminale, tra gli arrestati italiani el’organizzazione, si localizzava in Canada. Le indagini, per le quali è stata fondamentale larogatoria avviata con l’America, hanno permesso di accertare che l’organizzazione, operandoattraverso un sistema noto come spoofing, effettuava telefonate ad istituti bancari, camuffando siala voce del chiamante che il numero di telefono. In tal maniera, i chiamanti, simulando di esserecorrentisti – dei quali avevano preventivamente recuperato alcuni dati personali –, disponevanoogni tipo di operazione finanziaria, compresa la richiesta di invio di duplicati di carte di credito adindirizzi di copertura, poi recuperate in loco da altri sodali. Con tale sistema, è stata riscontrata larealizzazione di migliaia di chiamate per danni economici quantificabili nell’ordine di diversi milionidi dollari.Al termine delle indagini, le acquisizioni probatorie raccolte hanno permesso di attribuire agliindagati gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione per delinquere finalizzataalla frode informatica, indebito acquisto ed utilizzo di carte di credito, ricettazione ed altro, nonchédi svariati reati fine. Analoghe acquisizioni probatorie sono state realizzate su suolo statunitensedai locali organi investigativi e giudiziari, con conseguente emissione dei provvedimenti di cattura.