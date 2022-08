Frontale tra due auto sulla Statale. Un morto e due feriti

CONCA DELLA CAMPANIA – Ci sono un morto e due feriti nello scontro fra auto avvenuto questa mattina lungo la strada statale 6 ‘Casilina’ nel territorio di Conca della Campania. Il tratto è provvisoriamente chiuso al traffico e la dinamica dell’incidente ancora da accertare. Le due macchine viaggiavano in un tratto stradale con striscia continua e il divieto di sorpasso. Sul posto è presente il personale della Polizia Stradale, del 118 e di Anas per gli interventi del caso e per ripristinare la circolazione il prima possibile