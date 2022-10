Fumo e odore di bruciato, rogo nella scuola

TEVEROLA – Paura l’altra mattina nella scuola media dell’istituto comprensivo Giuseppe Ungaretti di Teverola. Prima dell’inizio delle lezioni, infatti, del fumo e un forte odore di bruciato hanno invaso il piano dove dovevano accedere i ragazzi. Qualcuno ha notato l’accaduto e lanciato l’allarme. Non sono chiare le cause dell’innesco del rogo, ma di certo era rimasto l’odore di bruciato all’interno della struttura. Per questo motivo gli alunni sono stati spostati nelle sale del piano inferiore, che vengono usate solitamente come laboratorio.