Fumogeni durante CASERTANA-Mariglianese, denunciati 3 ultras

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta ha deferito alla competente Autorità Giudiziaria tre supporter della compagine sportiva “ASD Mariglianese calcio”, per il possesso di artifizi pirotecnici, nello specifico fumogeni, in occasione di manifestazioni sportive.

In particolare, in data 10 aprile c.a. durante lo svolgimento dell’incontro di calcio “Casertana- Mariglianese”, disputatosi presso il locale Stadio Pinto, alcuni sostenitori della squadra ospite accendevano dei fumogeni, alcuni dei quali lanciati in prossimità del vetro divisorio tra i gradoni più bassi del settore ospite e la pista di atletica del campo da gioco.

L’attività d’indagine esperita dalla DIGOS della Questura di Caserta consentiva di individuare i tre autori delle cennate azioni criminose, rispettivamente cl ’89, cl.’97 e cl.’85, tutti residenti in Marigliano (NA).