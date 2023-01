INCIDENTE MORTALE IN AUTOSTRADA. Identificata la vittima

Alla guida un 31enne originario della provincia di Caserta

AGG.ORE 19.10

Si chiamava Andrea Auletta l’uomo morto nell’incidente stradale avvenuto sul tratto della A14 compreso

tra Bari e Bitonto, in direzione Nord, intorno alle 13:30 di oggi. L’uomo, 31 anni, era originario di Santa Maria Capua Vetere. Si trovava alla guida di un furgone che, per causa da chiarire, sbandando è finito contro il guardrail.

Per il 31enne non c’è stato scampo: è morto sul colpo. Ferita anche un’altra persona che era a bordo del mezzo e che adesso è ricoverata nell’ospedale “San Paolo” di Bari. Sul posto sono intervenuto gli agenti della Polstrada,

ilpersonale del 118 ei vigili del fuoco. Nell’impatto non sono stati coinvolti altri mezzi.

CASERTA – Un uomo di 31 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato sull’autostrada A14 nei

pressi di Modugno (Bari) in direzione nord. Il 31enne, originario della provincia di Caserta , era alla guida del suo

furgoncino adibito al trasporto di farmaci quando, per causa in via d’accertamento della Polizia Stradale, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato ed è finito contro il guard- sbarra.