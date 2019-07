Furiosa lite in piazza col pregiudicato. Noto commerciante resta ferito

SAN FELICE A CANCELLO – Paura nella notte a San Felice a Cancello, a conclusione dei due concerti per la festa della città, dove è andata in scena un violenta lite tra un pregiudicato con precedenti di spaccio e un commerciante, molto stimato e ben voluto in zona.

Durante la colluttazione ad avere la peggio è stato il negoziante, che ha riportato un colpo alla testa. Gli abitanti sono immediatamente scesi in strada per sedare la lite e per soccorrere l’uomo. Il pregiudicato è stato portato in caserma e denunciato a piede libero.