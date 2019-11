Furti ad aziende agricole con cavallo di ritorno. Condannati in due, uno “si salva”

MONDRAGONE – La corte d’Appello di Napoli ha condannato a 22 anni di carcere Rustem Llesci, in combinazione con altre due sentenze. Un leggero sconto rispetto al primo grado, dove aveva subito una condanna a 26 anni. Due mesi, invece, per Giuseppe Fabozzi, in aumento per la continuazione sulla pena di 2 anni e 6 mesi. È stato assolto Paolo Martino, 45 anni San Cipriano d’Aversa. I tre sono stati accusati di rapina ed estorsione attraverso la prassi dei “cavalli di ritorno”, così spesso vengono chiamati queste tipologie di vendite susseguite ad un furto, ai danni delle vittime. Quasi sempre sono state colpite aziende agricole che dalla zona di Mondragone, toccavano anche le località intorno Castel Volturno e Falciano del Massico.