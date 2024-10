FURTI AL CIMITERO. Vita facile per i ladri: mancano le telecamere. “Ma il progetto per installarle c’è”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Furti a raffica al cimitero tra il malcontento di quanti hanno nel luogo sacro i propri cari e le forze dell’ordine per le quali è impossibile agire senza l’aiuto di un giusto sistema di videosorveglianza.

A puntare il dito contro il sistema è Cristian Gallo, di Casagiove Libera, che sostiene di aver già presentato un progetto per mettere in sicurezza il luogo sacro, “che però è stato cestinato come tutto quello che proviene dalla minoranza”, ha detto il consigliere comunale.

Gli ultimi furti sono stati registrati meno di una settimana fa, ma a quanto pare spesso i sacrilegi non vengono nemmeno denunciati. Una situazione ancora più incresciosa se si pensa che tra pochi giorni saranno celebrati proprio i defunti.