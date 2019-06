Furti di pneumatici. Ladri tentano il colpo ma…

AVERSA (red. cro.) – Nella notte appena passata è stata fatta razzia di diversi pneumatici ad Aversa.

Non sappiamo se ha operato un’unica banda o diverse. Svariate sono le segnalazioni e le proteste dei cittadini che hanno evidenziato che ciò che è accaduto stanotte non è un fatto isolato. Ma qualcosa ai ladri non è andato per il verso giusto nella zona Ippodromo cioè Aversa Sud, forse disturbati da qualcosa sono dovuti scappare

Infatti il proprietario dell’auto, entrata nel mirino dei malviventi, non solo ha trovato le ruote, fortunatamente, alla propria auto ma ha anche trovato il cric (come potete notare dalla foto che alleghiamo a questo articolo) con il quale stavano commettendo il furto.