Furti nella notte, città ostaggio dei banditi: in tre svaligiano i garage dei parchi residenziali

Un allarme ha impedito loro di portare a segno tutti i colpi.

CAPUA. Hanno bucato diverse serrande dei garage di parco Arcipelago, in via della Repubblica, a Capua. Tre i banditi che hanno agito stanotte nella zona ma che sono stati “disturbati” da un antifurto. L’allarme ha ovviamente svegliato i residenti che, scesi in strada, hanno notato le serrande dei loro box tutte sfondate ed hanno visto i tre malviventi darsi alla fuga a bordo di un’auto. Pare che i banditi abbiano cercato di forzare anche altri garage, stavolta in via Nevio.