Furto ad AVERSA. Rubato catalizzatore dall’auto in pieno giorno

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Parcheggia l’auto in strada e al suo ritorno l’amara scoperta. Ieri pomeriggio, alle 16,00 circa, in via Cappuccini una vettura in sosta è stata privata del catalizzatore. La proprietaria dell’auto aveva parcheggiato la sua vettura in strada per delle commissioni e al suo ritorno si è resa conto del furto subito ma non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri.