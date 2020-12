Giovane famiglia svaligiata, portato via di tutto dall’appartamento. “Non vi dovete salvare”

CASAPESENNA (l.d.a./c.d.a.) – Stamani a Casapesenna, intorno alle 10 del mattino, una banda di ladri, approfittando che i proprietari erano fuori per lavoro, sono entrati in un appartamento sfondando una porta di ferro.

Dopo aver messo a soqquadro l’intero appartamento, lo hanno depredato di tutto ciò avesse valore, compresi videogiochi, tablet, giocattoli e pochi soldi messi da parte per la comunione del figlio. Una vera vergogna, un fatto tristissimo perché si tratta di una famiglia giovane, che fa sacrifici per portare avanti la famiglia. E vedersi violare la propria casa, sapere che degli estranei hanno toccato e rovistato tra i tuoi effetti personali e intimi, è una violenza inaudita e scioccante. Del fatto sono stati informati i carabinieri per sporgere denuncia.

La sorella della vittima ha raccontato pubblicamente sui social dalla sorella della vittima: “A quei bastardi che qualche ora fa avete messo a soqquadro una casa di 2 poveri ragazzi che si fanno il mazzo tanto a lavoro per portare uno stipendio a casa, spero che vi compriate tutte pasticche in chemio e non vi salvate. Vi siete rubati i giochi di un bambino di 8 anni una playstation e tutti giochi un Tablet e 4 miseri pidocchi che si stavano conservando per la comunione del figlio. 2 ragazzi che pagano l’affitto. Non vi auguro il male ma vi auguro il peggio per tutte le lacrime che sta versando mia sorella. Stimo da 1 ora e passa aspettando i carabinieri come al solito quando serve nessuno vede niente, fate schifo” .