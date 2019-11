Furto da oltre 3mila euro nel cimitero

TEVEROLA (Lidia e Christian de Angelis)- Ennesimo scempio al cimitero, furto notturno a danno della struttura sacra. Stanotte una banda di ladri specializzata si è introdotta all’interno del luogo sacro, i banditi hanno scardinato una finestra degli uffici, hanno asportato tutti gli attrezzi da poco acquistati dall’Ente, arrecando un danno di circa 3 mila euro, oltre a quelli strutturali. A denunciare il fatto i membri di Futura per Teverola che rende noto: “Un atto vile. Questa notte alcuni criminali si sono introdotti all’interno del cimitero portando via tutti gli attrezzi appena acquistati per la manutenzione. Un danno da oltre tremila euro, un colpo per tutta la comunità. Questi balordi hanno profanato un luogo sacro forzando prima il cancello d’ingresso, poi la porta del magazzino dove era riposto il materiale. Siamo senza parole. Questa mattina ci siamo recati sul posto assieme ai Carabinieri per le verifiche del caso. Ci auguriamo che, al più presto, questi farabutti vengano acciuffati e sbattuti in galera.”

“Una vergogna, assurdo pensare di profanare un luogo sacro come il cimitero”, così, sconcertata, l’assessore con delega al Cimitero Angela Improta, che ha manifestato la delusione provata dall’intera amministrazione comunale.