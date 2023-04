Furto di pannelli fotovoltaici: condannati a 30 anni di reclusione, annullata la sentenza

I cinque, furono colti in flagranza di reato da personale della sicurezza del suddetto impianto fotovoltaico, nel territorio di Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – (gv) La riforma Cartabia annulla 30 anni di reclusione ad alcuni condannati. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva riconosciuto colpevoli cinque cittadini rumeni , Balla Razvan Nicolae , Ion Costantin Bratilescu , Cucu George, Manoil Dorel , Sirbu Adrian , Petrut Nicolae, per il reato di tentato furto di pannelli fotovoltaici, condannandoli complessivamente, a circa 30 anni di reclusione. I cinque, furono colti in flagranza di reato da personale della sicurezza del suddetto impianto fotovoltaico, nel territorio di Sessa Aurunca.

Tuttavia la Corte di appello di Napoli, su eccezione dei difensori, ha emesso una sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità (querela), divenuta obbligatoria con la legge Cartabia, annullando la sentenza di primo grado. Nel collegio difensivo gli avvocati Domenico Della Gatta, Generoso Grasso, Mirella Baldascino ed Enrico Capone.