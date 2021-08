Furto in pieno giorno. Ladri intercettati dai vigili urbani

CAPODRISE – Ladri in azione in pieno giorno. Una banda di ladri è entrata in azione in pieno giorno in via Gaglione, puntando un appartamento sembrerebbe libero dai proprietari perchè in vacanza. Sono stati fortunatamente notati dai vicini che hanno prontamente allertato le forze dell’ordine. I primi a giungere sul posto sono stati gli agenti del comando di polizia municipale che ha provato ad intercettare i ladri che si stavano già allontanando a bordo di un’Alfa Romeo di colore scuro che però quando gli agenti intimato l’alt, l’uomo che era alla guida ha accelerato. Sono stati esplosi anche alcuni colpi di pistola a scopo intimidatorio, ma i ladri hanno proseguito nella loro fuga.