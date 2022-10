Furto in pizzeria: in 5 portano via la cassa

Locale distrutto, ingenti i danni

SUCCIVO – Furto alla pizzeria “da Lioniello” a Succivo. Cinque malviventi con volto coperto hanno fatto irruzione, nella notte, nel locale. Arrivati sul posto a bordo di una golf nera hanno aperto il cancello automatico e poi forzata la serranda e rotta la porta d’ingresso sono entrai nel locale, bottino: la cassa e la cassetta delle mance per i camerieri. La banda è entrata in azione attorno alle 4 di notte. Dopo aver messo a segno il colpo sono stati disturbati dal passaggio di alcune auto e si sono allontanati per poi tornare in un secondo momento a riprendere la cassa.

Sul posto le forze dell’ordine ma i ladri erano già fuggiti. Le indagini sono affidate ai carabinieri in possesso dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti all’esterno e all’interno della pizzeria.