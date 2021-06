Gara cinofila tra razze da caccia. Ademaro setter inglese si aggiudica il Trofeo Diana

SAN PRISCO – Presso l’aula consiliare del Comune di San Prisco si è tenuta la cerimonia di premiazione della consueta Gara Cinofila con regolamento Trofeo Diana alla quale hanno partecipato numerosi concorrenti provenienti dalle diverse province della Regione per sfidarsi con i loro cani delle varie razze da caccia. La manifestazione è stata dedicata come ormai consuetudine e da ben 11 anni al carissimo amico Mario Pagano non più fra noi ma pur sempre presente nei ricordi di tutti quelli che lo hanno conosciuto e che hanno potuto apprezzare le sue doti umane e di grande appassionato dell’arte venatoria.

Alla presenza della Famiglia Pagano, Mimmo e Lia, del Primo Cittadino di San Prisco Dott. Domenico D’Angelo, del Vice Presidente della Provincia di Caserta Mimmo Carrillo e degli ospiti presenti in sala, è stato premiato con la medaglia d’oro donata dalla famiglia Pagano il Sig. Tufano Angelo da Napoli che si aggiudica il gradino più alto del podio grazie alle doti venatorie del suo ausiliare Ademaro Setter Inglese con un ottimo 30 in classifica. Al secondo e terzo posto pari merito con 28 punti si piazzano rispettivamente Antonio Di Sciorio da S. Maria la Fossa con la Pointer #DEA e Spina Francesco da San Sebastiano al Vesuvio (NA) con la sua Kurzhaar #ASIA.

Il direttivo del Circolo ringrazia La Famiglia Pagano e tutti coloro che hanno partecipato all’evento.