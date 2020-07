SAN CIPRIANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Gara di solidarietà e raccolta fondi per un 28enne vittima di un grave incidente stradale. In questi giorni si sta verificando una grande gara di solidarietà in paese e non solo per aiutare un giovane 28enne di San Cipriano che necessita di cure e sostegno, il nome non è stato reso noto per privacy, questo l’appello e la motivazione per la raccolta fondi di Valentina, per cure mediche occorrono 3000 mila euro sono già stati raccolti 620,00 ad oggi. “A causa di un brutto incidente un ragazzo di solo 28 anni,di cui hanno chiesto la privacy per tanto non posso fare nomi, è in stato di coma da due mesi e servono fondi per poterlo trasferire con un’ambulanza e dargli le cure mediche che gli servono, vi ringrazio in anticipo, vi chiedo solo di non lasciarlo solo, potreste salvargli la vita è non vi ringrazieremo mai abbastanza!“. Questo l’appello sui social “Popolo di San cipriano aiutiamo tutti questo giovane compaesano nostro facciamo sentire il nostro calore la nostra unione e che dio aiuti veramente tanto questo giovane ragazzo ️….. Forza popolo️”