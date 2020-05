Gara di solidarietà per Antonio, ragazzo malato di Sla rimasto senza contributo economico per curarsi

VILLA LITERNO (Christian e Lidia de Angelis) – Mobilitazione per aiutare Antonio, affetto da SLA.

In questi giorni molti cittadini si sono attivati, come si legge nel volantino che pubblichiamo, per aiutare economicamente un giovane uomo, Antonio Tessitore, 43enne di Villa Literno che ha perso il contributo del Comune per poter sostenere l’acquisto di farmaci e poter fare esami specifici per la sua patologia.

Antonio ha ricevuto la prima diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica quando aveva 26 anni. L’uomo era un giovane sano, fabbro prossimo alle nozze con la sua fidanzata, poi la terribile notizia che gli ha cambiato la vita.

Negli ultimi tempi il coraggioso giovane, che lotta contro la Sla, ha denunciato (attraverso un macchinario che parla per lui) la sua situazione: “Questo gesto (riferendosi alla raccolta fondi) appena tornato dell’ospedale per un intervento alla trachea, per continuare a respirare, è stato un bellissimo regalo (…)”

Non sappiamo perché il Comune di Villa Literno abbia sospeso la corresponsione del contributo ad Antonio. Seguiremo la vicenda.