Garzone di un bar picchiato a sangue: la ricostruzione

AVERSA – È un giovane egiziano, dipendente del bar Roma, l’uomo aggredito, ieri mattina, all’esterno del locale nei pressi del Municipio Normanno tra lo sconcerto e la preoccupazione dei residenti del quartiere.

Il garzone è stato violentemente colpito alla testa con l’uso di un casco riportando gravi ferite. Ha cercato di sfuggire alla furia del suo aggressore, dirigendosi verso la piazza del Municipio, ma è crollato a terra, svenuto, a causa copiosa perdita di sangue.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il giovane, in codice rosso, all’ospedale Moscati.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il lavoratore è stato affiancato da due uomini in sella ad una moto intimandogli di consegnare del denaro. Il garzone che in mano aveva solo una banconota da 10 euro han reagito ed in pochi istanti si è ritrovato a terra.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’aggressione al fine di avviare le indagini prelevando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare il responsabile