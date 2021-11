Gatto rimasto intrappolato in cima a un albero: salvato dai vigili del fuoco. GUARDA IL VIDEO

ALIFE – Il video che alleghiamo in calce all’articolo racconta il salvataggio di un povero micio finito non si sa come intrappolato sulla cima di un albero. Non si sa come il piccolo felino fosse finito sulla cima dell’alto cipresso. Certo è che a un certo punto non è riuscito a venir più giù. Numerose chiamate, da parte dei cittadini preoccupati per le sorti del felino, sono giunte ai vigili del fuoco che arrivati prontamente sul posto con l’aiuto di un’auto scala sono riusciti a portare l’animale in salvo. Non sappiamo quanto tempo il povero micio sia rimasto lassù. Certamente aveva tanta paura, era affamato e assetato.