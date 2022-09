Gatto simil certosino scompare nel nulla. “Aiutateci a ritrovare Levi”

TEANO (Pietro De Biasio) Aiutateci a trovare Levi. È l’appello lanciato da una famiglia di Cesena che chiede a tutti di segnalare eventuali avvistamenti. Levi è un bellissimo gattone simil certosino che ha solo un anno e non è mai uscito di casa. Il 6 agosto alle ore 2 del mattino sfilandosi la pettorina si è smarrito sull’area di servizio di Teano Ovest in direzione sud. Le volontarie dell’Enpa stanno facendo ricerche approfondite su tutto il territorio della scomparsa e consegnando ai social moltissimi appelli, ma di lui nessuna traccia. La famiglia è addolorata, come si può immaginare e la casa è vuota e spenta senza Levi. Chiunque abbia notizie, può contattare pertanto le volontarie dell’Enpa attraverso la loro pagina Facebook oppure chiamando i proprietari al seguente numero 3278521120. Riportiamo Levi a casa.