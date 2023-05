Genitori non trovano bambino di 5 anni e lo danno per scomparso. Ma lui dormiva nell’armadio

Ore di panico assoluto per la famiglia, che ha ovviamente allertato le forze dell’ordine convinta che il piccolo si fosse allontanato di casa

SALERNO – Il piccolo Alfredo Ascione, 5 anni di Salerno, sembrava essersi veramente dissolto nel vuoto. Mamma e papà non lo trovavano da ore e si erano convinti che il bimbo si fosse allontanato dalla loro abitazione del quartiere Maricorda. Sul posto i Carabinieri, che hanno tempestivamente fatto partire le ricerche insieme all’intera comunità che si è riversata per le strade per cercare il bambino disperso.

E invece Alfredo dormiva nell’armadio, cioè in un posto dove i genitori non avevano minimamente pensato di cercarlo.

Il maggiore e comandante della Compagnia dei Carabinieri di Salerno, Antonio Corvino, ha voluto ringraziare quanti si sono prodigati per ritrovare Alfredo.

“Grazie a tutti, grazie al cuore grande di Salerno. Il bambino “scomparso” è stato ritrovato e sta bene..ci ha solo fatto spaventare un po’. Vedervi per le strade, a piedi, in moto, in macchina a cercare tutti insieme è stato bellissimo. Insieme, tutto pesa meno”.