Gestivano le piazze di spaccio in due comuni, tre condanne

Esclusa l’associazione a delinquere.

CAPUA. Un anno di reclusione a testa per i 3 imputati nel procedimento, avviato sette anni fa per lo spaccio nei Comuni di Capua e Santa Maria Capua Vetere. Condannati Giuseppe Grieco, 28 anni di Capua, Enrico Russo, 36 anni anche lui di Capua e Domenico Cecere 33 anni di Santa Maria Capua Vetere. La sentenza è stata emessa dalla terza sezione penale, collegio B, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Esclusa dai capi di imputazione l’associazione a delinquere, i tre sono stati giudicati per il solo reato di spaccio. I fatti contestati avvennero nel 2016 e l’attività investigativa si avvalse anche di intercettazioni e pedinamenti che portarono alla luce numerosi episodi in cui i tre cedevano dosi di cocaina e hashish.