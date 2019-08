GIALLO nella NOTTE. 24enne picchiato e lanciato da un’auto in corsa

SANT’ARPINO – Un giovane di 24 anni di origine ucraina, secondo il racconto fatto da quest’ultimo ai carabinieri, sarebbe stato lanciato da un’auto in corsa e abbandonato in strada, nei pressi di via De Andrè a Sant’Arpino. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari e riportava diverse ferite, alcune compatibili con delle percosse. E’ stato portato in ospedale ad Aversa.

Le sue condizioni non sono gravi. Il fatto sarebbe avvenuto durante la notte scorsa, poco dopo mezzanotte. I militari dell’Arma indagano e potrebbe acquisire anche filmati di telecamere preenti in zona.