Giallo sulla morte di un 84enne all’ospedale di CASERTA: aperta un’inchiesta

Sequestrata la salma e le cartelle cliniche

CASERTA – È avvolta nel mistero la morte di un 84enne, Silvio Di Martino, l’anziano morto all’ospedale di Caserta dopo un breve ricovero sul quale indagano oggi i carabinieri del nucleo operativo stabiese su denuncia dei familiari della vittima.

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata vuole vederci chiaro: ha infatti aperto un’inchiesta disponendo l’esame autoptico sul corpo dell’uomo.

Il giallo è legato alle cause del decesso che potrebbero non essere naturali. E’, infatti, finita nel registro degli indagati la badante diventata poi moglie dell’84enne. Di Martino era rimasto vedovo e aveva deciso di sposare la donna che aveva assunto come badante nel suo appartamento. Nella denuncia sporta dai familiari questi hanno ipotizzato l’assunzione di alcuni farmaci fatti assumere dall’ 84enne senza alcuna prescrizione medica.

Accuse che la donna ha respinto durante l’interrogatorio ribadendo di essere innamorata dell’uomo che aveva sposato Sarà l’autopsia, che si terrà nei prossimi giorni, a fare chiarezza sulla vicenda.