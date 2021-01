Giardiniere accusa un malore e muore

CAIAZZO – Si terranno oggi alle 15, nella chiesa di San Nicola de Figulis, i funerali di Giovanni Mazzarella, 50 anni, giardiniere. Si trovava nella sua abitazione di via Caduti sul Lavoro quando è stato colpito da un malore che ne ha stroncato la vita. Lascia la moglie. In tanti conoscevano Giovanni.

Scrive un amico: “Amico mio ne abbiamo fatte tante insieme una chiamata mi ha distrutto il cuore non credendo la notizia che mi è venuto. Ciao Mast Giova come ti chiamavo sempre ciao amicone mio mi hai insegnato tanto da non dimenticarti facilmente un giorno ci rivedremo”.