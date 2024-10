Giochi numerici: un passatempo amatissimo dagli italiani

Continua a crescere la passione del gioco in Italia e a dimostrarlo sono le statistiche del Libro Blu che mette in evidenza alcuni trend: non solo ritorna il gioco fisico ma anche quello online cresce sempre di più e lo fa soprattutto in collegamento ai giochi numerici.

Ma quali sono i più amati? Tra i più cliccati ci sono il MillionDAY online, Lotto e 10eLotto, che conquistano con regole semplici, premi in denaro e giocate veloci. Le estrazioni del MillionDAY di oggi , come quelle di ogni giorno sia delle 13:00 sia delle 20:30, sono consultabili sul sito ufficiale oppure tramite app.

Il successo del MillionDAY

Il MillionDAY è uno dei giochi numerici più apprezzati dagli italiani, grazie alla sua semplicità e alla possibilità di partecipare online; il passatempo mette a disposizione diverse modalità di puntata che si adattano alle preferenze dei giocatori: Singola, Plurima, Sistemica e Sistema Integrale.

Nella modalità Singola, il giocatore sceglie 5 numeri tra 1 e 55, con una puntata di 1€. È possibile ripetere la giocata fino a 20 volte consecutive. Se si preferisce la Plurima, è possibile inserire fino a 10 giocate singole all’interno della stessa schedina.

Per chi ama le combinazioni più complesse, c’è l’opzione Sistemica, che consente di selezionare da 6 a 9 numeri, sempre tra 1 e 55, per creare più combinazioni vincenti. Infine, il Sistema Integrale permette di sviluppare fino a 126 combinazioni, a partire da un minimo di 6 numeri.

Le estrazioni del MillionDAY avvengono due volte al giorno, alle 13:00 e alle 20:30, e per partecipare è necessario completare la giocata entro dieci minuti prima dell’estrazione. I risultati possono essere consultati presso le ricevitorie aderenti oppure comodamente tramite l’app o il sito ufficiale di MillionDAY e My Lotteries .

MillionDAY: la dea bendata bacia Caserta

Il successo è tanto a livello nazionale ma anche nel nostro territorio spicca il trend: basti sapere che ha sbancato l’anno scorso dando modo ad un uomo di portare a casa un premio di un milione di euro indovinando la cinquina vincente.

Per tentare la fortuna a Caserta i giocatori cercano le ricevitorie oppure utilizzano l’app ufficiale del gioco e sperano di essere i prossimi a cui la Dea Bendata sorriderà .

Altri giochi numerici amatissimi

Oltre al MillionDAY, due tra i giochi numerici più apprezzati dagli italiani sono il Lotto e il 10eLotto.

Il Gioco del Lotto è tra i più tradizionali, con una storia che risale a secoli fa. Sono quattro le estrazioni settimanali: martedì, giovedì, venerdì e sabato. Per giocare basterà scegliere fino a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e scommettere sulle combinazioni vincenti avendo accesso a premi diversi dall’estratto fino alla cinquina. Si punta su 10 ruote che corrispondono a province italiane, oppure sulla ruota nazionale. Le potenziali vincite dipendono dalla combinazione scelta e dall’importo della puntata, con premi che variano notevolmente in base alle probabilità di successo.

Il 10eLotto, invece, è una versione moderna e più dinamica del Lotto, con estrazioni più frequenti e immediate. Tra le sue peculiarità c’è che le estrazioni avvengono ogni 5 minuti, dando così un ritmo di gioco molto rapido.