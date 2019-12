SAN PRISCO – Una giornata da dimenticare quella di oggi per i residenti a San Prisco. Anche qui il vento forte sta arrecando diversi danni. Ci giungono, infatti, diverse segnalazioni riguardanti alberi crollati in viale Trieste, la rottura della copertura della piscina e in diverse zone, come in via Costantinopoli, via Dante e in via Circumvallazione, manca l’acqua.